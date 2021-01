Elisa Isoardi, "lei no": su di lei cala la scure di Milly Carlucci. Una decisione pesantissima, rottura definitiva con la Rai?

25 gennaio 2021 a

a

a

Il futuro di Elisa Isoardi potrebbe essere legato a Mediaset. Lei stessa, nell'intervista a Verissimo di sabato scorso, aveva detto di essere "pronta a iniziare anche fuori dalla casa dove sono nata", ringraziando la Rai, in cui ha lavorato per 18 anni. Tuttavia per la Isoardi, reduce da La Prova del cuoco e Ballando con le stelle, pare non ci sia molto spazio. Intanto, come fa sapere Blogo, circola una voce secondo cui la Isoardi sarebbe stata in pole per il posto di giudice nella nuova edizione, al via venerdì prossimo, de Il Cantante mascherato. Alla fine, però, Milly Carlucci le avrebbe preferito Caterina Balivo, che così affiancherà Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e la new entry Costantino Della Gherardesca.

"L'ho scoperto dopo la diretta". Isoardi, spavento in tv: "Operata subito", cosa è successo mentre andava in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.