Detto Fatto, "prenditelo": proposta indecente a Bianca Guaccero? Lei sbotta: "Sei impazzito, vergogna. Mi dissocio"

Stasera, martedì 26 gennaio, su Rai2 andrà in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino. Il quale è andato a promuoverlo da Bianca Guaccero a Detto Fatto, dove c’è stata l’occasione di mettere in piedi un siparietto simpatico, ma che ha leggermente imbarazzato i presenti e in particolare la conduttrice.

Durante il collegamento di De Martino, l’opinionista Jonathan Kashanian si è autoproclamato un “perfetto cupido” e ha provato a scoccare la sua freccia d’amore: “Siete fatti l’uno per l’altra. Stefano, un caffè con la Guaccero te lo puoi prendere o no?”, ha chiesto a De Martino, ormai uscito da diversi mesi dalla relazione con Belen Rodriguez, che a sua volta avrebbe già dimenticato il ballerino e conduttore tv e addirittura sarebbe incinta del nuovo fidanzato. Jonathan ha ricordato che la Guaccero è single da due anni e che secondo lui formerebbe una coppia perfetta con De Martino.

“Un caffè non si nega a nessuno”, ha risposto Stefano tra le risate imbarazzate sue e della conduttrice di Detto Fatto. “Mi dissocio, è impazzito, mi sto vergognando”, ha dichiarato la Guaccero che ha abbandonato per alcuni secondi lo studio. A chiudere il divertente siparietto ci ha pensato poi Di Martino, che sempre scherzando ha rivelato: “Il problema di Bianca è avere un collega stupido come te”. Alla fine però Jonathan pare proprio che sia riuscito ad organizzare questo famoso caffè tra De Martino e la Guaccero e ha promesso ai telespettatori che li terrà aggiornati su eventuali sviluppi di gossip.

