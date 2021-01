Grande Fratello Vip, "cos'ha in mano Giulia Salemi". Terremoto nella famiglia di Pretelli, la vogliono rovinare?

28 gennaio 2021 a

La guerra della famiglia di Pierpaolo Pretelli contro Giulia Salemi continua. Non convince la coppia formatasi nella casa del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E dopo gli inviti alla "continenza" della mamma a Capodanno e le parole di Giulio Pretelli, fratello dell'ex velino di Striscia la notizia, che ha ammesso candidamente di preferire Elisabetta Gregoraci, ecco arrivare la zia Maristella.

Sui social, la signora ha pubblicato un post decisamente inquietante contro la bella italo-persiana: "Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque". Sotto, le foto condivise da un gruppo di fan della coppia (scoppiata) Pretelli-Gregoraci e la denuncia: "Giulia in assenza di Fariba (la mamma, Fariba Teherani, ex concorrente a sua volta del Grande Fratello, ndr) tiene una bambolina voodoo che passa di mano in mano, la stessa Carlotta esclama: ma che è una bambola voodoo".

Apriti cielo, e soprattutto avanti con gli insulti. "Stanno facendo impazzire Pier, non gli altri", commenta la signora in risposta a un utente. C'è chi la accusa di "screditare quella povera ragazza", ma Maristella svela le carte: "Povera?", chiede polemicamente. Il clan Pretelli ha già espresso il suo verdetto: pollice verso per la Salemi.

Finora però Pierpaolo, nel chiuso delle 4 scintillanti mura di Cinecittà, difende la ragazza con le unghie e con i denti. Sarà lo stesso anche una volta lontani dai riflettori?

