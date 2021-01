Diletta Leotta e Can Yaman, "storia d'amore o solo d'affari?": il sospetto di Dandolo

28 gennaio 2021 a

Sono al centro del gossip ormai da giorni: Diletta Leotta e Can Yaman sono stati sorpresi più volte insieme dai paparazzi. Tanto che si è subito iniziato a parlare di una nuova love story. Tuttavia nessuno dei due ha mai voluto confermare o smentire la notizia. In molti, comunque, si stanno chiedendo adesso se il flirt in corso tra la conduttrice catanese e l’attore turco sia autentico o architettato per secondi fini, a favore di visibilità e telecamere. A parlarne è stato Alberto Dandolo con un articolo pubblicato su Oggi.

Il giornalista ha raccontato di aver cercato di contattare telefonicamente la Leotta. Lei, però, ha preferito non rilasciare dichiarazioni, limitandosi a un secco “no comment”. Dandolo allora si è chiesto come mai la showgirl non voglia dire nulla, visto che di recente sono state pubblicate delle paparazzate con Diletta e Can in atteggiamenti complici. I due, tra l’altro, non si sono nascosti neanche sui social. Certo, non hanno mai pubblicato foto insieme, ma si sono divertiti comunque a postare dediche dolci e pensieri romantici. Tuttavia non si sono mai menzionati. Chissà per quale motivo, si è chiesto Dandolo. Non può trattarsi di privacy, secondo il giornalista, perché altrimenti non ci si sarebbe messi a giocare col gossip su Instagram.

Dandolo allora è arrivato a una conclusione: i due sono una coppia, ma “probabilmente solo di amici e di affari”. Tra l’altro, stando a quanto raccontato dal giornalista, non sarebbe remota l’ipotesi che la Leotta possa prendere parte alla soap turca di cui Yaman è il protagonista, DayDreamer – le ali del sogno. Inoltre, appare curioso che il flirt sia esploso nella cronaca rosa in concomitanza con alcuni appuntamenti televisivi: lui ha girato di recente uno spot per la pasta DeCecco e poi è stato ospite sia di Verissimo che di C’è posta per te. Per di più, si è parlato anche di una sua possibile partecipazione a Sanremo. E lo stesso varrebbe per la Leotta: il suo nome era spuntato di nuovo tra le papabili co-conduttrici del Festival.

