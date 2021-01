Uomini e Donne, Ida Platano contro Riccardo Guarnieri: "Mi ha provocato..."

28 gennaio 2021 a

Ida Platano si è sentita provocata e chiamata in causa più volte da Riccardo Guarnieri. I due si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne, per poi lasciarsi definitivamente durante il lockdown da coronavirus. Lui però ha deciso di rimettersi di nuovo in gioco, partecipando ancora una volta al programma. “Mi ha provocata e nominata più volte da quando è tornato a Uomini e Donne, dicendo anche delle cose inesatte sul nostro rapporto e, quindi, mi ha spinto a presentarmi lì - ha detto la Platano in un’intervista al Magazine di Uomini e Donne -. Se non avesse fatto quello che ha fatto, non mi sarei presentata”.

Tra i due, infatti, qualche giorno fa c’è stato un confronto nello studio della trasmissione. Durante il faccia a faccia, Ida ha deciso di restituire al suo ex l’anello di fidanzamento: “So che è stato un gesto parecchio discusso ma credo fermamente che ognuno sia libero di fare e pensare ciò che vuole, sempre nel rispetto del prossimo. Ho deciso di riconsegnarlo in studio perché è lì che mi è stata fatta la proposta”.

Ida Platano ha raccontato di aver preso la decisione di restituire l’anello dopo aver visto e letto come Riccardo Guarnieri parlava del loro rapporto. “Ho deciso di scrivere, nel biglietto che ho mandato insieme all’anello, la parola fine perché quell’oggetto prezioso era stato il simbolo di una promessa che però non c’è più. Ma ci tengo a sottolineare che non è assolutamente vero che non ho mai indossato l’anello, l’ho tenuto sempre al dito finché siamo stati insieme”, ha continuato la Platano. Poi ha aggiunto: “Oggi sto bene, mi sento rilassata. Tranquilla e a posto con me stessa, ancora più di prima”.

