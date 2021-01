I Fatti Vostri, lite tra Magalli-Volpe, il grande della tv rivela un retroscena: "Cosa so"

Francesco Fredella 28 gennaio 2021 a

Le sue interviste sono insolite, ma Michele Guardì - uno dei padri fondatori della televisione d’intrattenimento - si lascia andare ad un’intervista fiume rilasciata a Il fatto quotidiano. Su Ra2,l’inossidabile Michele (mente, cuore voce del Comitato di piazza Italia) mette in riga anche il critico Aldo Grasso. “Io non entro in confronto con Aldo Grasso che ha una amarezza esistenziale, esprime dei giudizi personali. Non mi interessa quello che dice, a me interessa fare una televisione che rispetti le famiglie. La critica può dire quello che vuole ma io voglio raggiungere le madri di famiglia, i figli, voglio parlare al cuore della gente. Se questo a qualche critico non piace mi dispiace per il critico ma mi fa piacere per me”, puntualizza il regista dei Fatti vostri contro il critico televisivo che non ha mai apprezzato i suoi programmi.

Sotto gli occhi attenti di Guardì sono passati un po’ tutti: Rita Dalla Chiesa,Frizzi, Castagna, Giletti. E, ovviamente, Magalli: una garanzia per I fatti vostri. “E’ superstite di un mondo che si sta perdendo. Davanti alla telecamera è bravo come pochi, lo avvisi due minuti prima di una nota e lui gestisce tutto con autorevolezza”, racconta Guardì. Indimenticabile la lite tra Magalli e Adriana Volpe, che adesso sfida I fatti vostri su Otto con risultato deludenti in termini di share e ascolti. “Quando si mettono in mezzo dei lati caratteriali è complicato. Io ho fatto l’avvocato, so che al di là di ogni logica c’è un istinto e un’identità che è difficile piegare persino alla logica - dice Guardì. È per questo che io in questa vicenda sono stato sempre, pubblicamente in particolare, un passo indietro. Entrare in quelle logiche personali che mi sfuggono francamente mi addolorava e mi faceva sentire fuori posto.”

Per Guardì è inimitabile la classe e l’umanità di Frizzi, che con una professionalità insuperabile ha lasciato un vuoto indelebile nella tv. “Ci fosse un altro Frizzi sarebbe immaginabile. Fabrizio è stato come un figlio che ho portato per mano, grazie a lui ho avuto il successo che ho avuto, faccio delle bellissime macchine ma senza un bravo pilota non camminano. Ricordo di lui la sua umanità reale, la sua sincerità e semplicità. Quando venne a fare I Fatti Vostri stava fino a tardi la sera in redazione a riguardarsi i copioni, a studiare i personaggi. Una gran bella persona e gran professionista”, continua. E poi, sul finire, parla della d’Urso (regina dello share di Canale5). “Io amo ricordare come lavoravamo insieme, adesso lei ha questa sua cifra che non critico ma non sposo. Anche in quello è bravissima”. Parola di Guardì, che nella lunga intervista dà una spallata all’ex direttore di Rai2 Carlo Freccero. Fu lui, qualche anno fa, a chiudere Mezzogiorno in famiglia. “Non entro nella logica del direttore, io non sono il padrone della Rai ma ha sbagliato clamorosamente”, dice.

