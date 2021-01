Ilaria D'Amico, la strana spiegazione sulle bestemmie di Buffon: "Lui è praticante, la madre anche. Ma..."

29 gennaio 2021 a

a

a

Gigi Buffon compie gli anni. A organizzare al portiere della Juventus la festa è la famiglia composta da Ilaria D'Amico e i figli. "Abbiamo una serie di riti, a partire dalla serata-film: è una tradizione che ci portiamo dietro dall’inizio del lockdown” ha confidato a Tuttosport la conduttrice ammettendo che non sono mancati "i nostri giochi". Una sorta di rivisitazione di nomi, cose, città e animali con calciatori, mestieri, frutta, verdura e verbi da declinare. Una famiglia perfetta. La stessa D'Amico non nasconde di avere a suo fianco l'uomo giusto: "Devo ammettere che Gigi ha proprio un buon carattere, la parte più aggressiva di lui è l'agonismo che mette in campo. Fuori è una persona zen. Cerca sempre di vedere il buono delle persone e delle cose. E' un ottimista. È gioia di vivere" ha detto la D'Amico allontanando però l'ipotesi matrimonio.

"Buffon? Non ho trovato un uomo felice...". Ilaria D'Amico, la verità (pesante) su Alena Seredova e quella maglietta "Boia chi molla"...

Pochi i difetti del portiere. Eppure uno c'è: qualche imprecazione (spesso, infatti, complici gli stadi vuoti, sono state intercettate delle sue bestemmie). "È una cosa che fa parte della sua toscanità", ha messo le mani avanti la compagna aggiungendo che sua mamma è la donna più religiosa che conosca. Anche Buffon non è da meno: "Gigi stesso è molto praticante, ci sono delle espressioni colorite che fanno parte del suo gergo. Se i nostri figli dicono una parola fuori posto, lui si arrabbia moltissimo. È un gergo più legato al campo e sarei curiosa di sapere se effettivamente ha pronunciato la lettera D o la Z, lui di solito dice 'zio'... Deve cambiare espressioni, comunque. È il primo che ci resta male quando gli scappa".

"Mia sorella morta in 5 mesi, come è cambiata la mia vita": la dolorosa rivelazione di Ilaria D'Amico

Una relazione che va a gonfie vele: "Non litighiamo mai - aveva detto in passato la D'Amico -. Quando stiamo per litigare ci viene da ridere. Non mi è mai successo in alcuna relazione di litigare così poco. Lui è per metà toscano e per metà friulano. Quando rimane male per qualcosa si chiude e me ne accorgo dopo due giorni".

"Quanti te l'hanno buttata in questi anni?". Ilaria D'Amico, occhi sbarrati in diretta: la diretta diventa vietata ai minori

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.