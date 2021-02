Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta "millantatrice". Dalla D'Urso la più dura delle accuse davanti alla figlia Guenda Goria

Francesco Fredella 01 febbraio 2021 a

Maria Teresa Ruta e Alain Delon? Forse. Poi tutto precipita quando Alba Parietti svela l’opposto a Live Non è l'Arena. Quella sera a Miss Italia era presidente di giuria a Miss Italia. "Tua madre ha cambiato la versione", dice la Parietti a Guenda Goria.

"Tra noi non c’è stato nulla. Mi ha corteggiato lui", continua la Parietti. Ma i racconti della Ruta, che dice di essere stata corteggiata dal principe Alberto di Monaco, non convincono l’ex showgirl Simona Tagli, che è stata legata al principe per due anni. "Quando ero con lui a Milano Marittima la Ruta lo chiamò e si fece negare", tuona la Tagli. "Hanno fatto un giro di valzer e basta". Secondo la Tagli Maria Teresa Ruta avrebbe millantato una storie. "Non ci sono stati baci. Non mi ha mai parlato della Ruta, anzi ha chiesto a me chi fosse".

I conti non tornano. Ora per la Ruta potrebbe arrivare la resa dei conti. “Mia madre non si è mai vantata di essere stata sempre corteggiata”, dice Guenda Goria (figlia della Ruta). La Tagli, però, rincara la dose. "Non è l’uomo che ci prova alla prima serata", dice. Quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip Maria Teresa Ruta dovrà fare i conti di nuovo con una Parietti, infuocata contro di lei su Alain Delon, e contro Simona Tagli. Solo nuove prove potrebbero rendere credibile i suoi racconti. Preparatevi allo scontro epocale, tutto al femminile. Chi cosa penserà il principe Alberto di Monaco, che per adesso non ha commentato quello che i tabloid stanno scrivendo sul suo conto.

