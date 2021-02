Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci gelata da Signorini: "Quando torni a casa picchiala, lei sa perché". Alfonso rischia il licenziamento

02 febbraio 2021 a

a

a

"Quando arrivi a casa, picchia Elisabetta Gregoraci. Tu non sai perché, ma lei sì". Alfonso Signorini sconvolge tutti al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5, facendo rimanere di sasso la diretta interessata, che lo guarda con gli occhi sgranati e un'espressione di clamorosa amarezza in volto. E i telespettatori, a casa, non apprezzano la battutaccia del conduttore, che si ispira a un antico proverbio cinese: basta sostituire la parola "tua moglie" con il nome della ex di Flavio Briatore e il gioco è fatto. Per questa caduta di stile, c'è addirittura chi chiede il licenziamento in tronco di Signorini da Mediaset.

"Uno choc, mi fai tristezza". Massacrata Elisabetta Gregoraci, il "gesto proibito": la vip che apre il fuoco

In studio si parla ovviamente del triangolo impossibile tra Pierpaolo Pretelli, la sua ex fiamma Gregoraci e quella attuale, Giulia Salemi. Una telenovela che ha animato gli ultimi 2 mesi di show. Da quando la Gregoraci è uscita dalla casa prima di Natale, il suo ruolo è di fatto diventato quello di "polo negativo", su cui i telespettatori più romantici (e gli autori) scaricano la frustrazione per una storia d'amore mai decollata. E anche Signorini provoca la 40enne calabrese: "Elisabetta ma non ti senti una mer***cia?". Risposta stizzita della Gregoraci: "No, amore assolutamente no perché non ho fatto nulla di male".

"Dicono che sei tornata con Briatore". La Toffanin tenta lo scoop, Elisabetta Gregoraci la prende malissimo: gelo su Canale 5

E qui Signorini si lascia andare al proverbio rivisitato: "Quando torni a casa picchia la Gregoraci, tu non sai perché, ma lei sì". Poi, preveggente (ma era fin troppo facile): "Adesso si aprono tutte le cateratte sulla violenza sulle donne, ormai non si può dire più niente, neanche un proverbio cinese". Ma forse, per una volta, più che le critiche (arrivate fino all'insulto) dei telespettatori sui social, che spesso lasciano il tempo che trovano, conta di più la faccia della Gregoraci, letteralmente tramortita dalla imboscata in diretta.

"E allora?". Un video drammaticamente imbarazzante, scacco matto alla Gregoraci: la Toffanin mostra questa roba...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.