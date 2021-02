Grande Fratello Vip, "col caz***o". Giulia Salemi brutalizzata da Tommaso Zorzi: fine dell'amicizia in diretta

Francesco Fredella 02 febbraio 2021 a

Lite di fuoco al Grande Fratello Vip, su Canale 5, tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: nel reality condotto da Alfonso Signorini succede davvero di tutto. Le parole di Zorzi sono fortissime. L’influencer dice: "Mia madre non avrebbe mai detto quello che ha detto la tua. Fossi stata in te non avrei detto ‘mia madre mi ha detto che’, sembra che mi nomini perché te l’ha detto lei".

"Non ho più intenzione di parlare con te - prosegue Zorzi -. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te. Io non ho voglia da ora in poi di avere un rapporto con te. Fuori non siamo così amici. Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono. Il nuovo andazzo è che io non ti parlo e tu non devi parlarmi. Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio hai tenuto. Tutta questa voglia di essere mia amica ti è venuta ultimamente. Tornassi indietro col ca***o che direi che ti volevo con me alla conduzione del programma Mediaset Adoro. Hai strumentalizzato il rapporto con me”.

Ovviamente la Salemi, super innamorata (da quello che sembra) di Pierpaolo Pretelli, si difende. “Non fare un discorso sulle madri, che è triste. Fai paragoni per sminuire mia mamma, dai è brutto. […] Sei maligno. Devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato. Sono tua amica vera, non sono mai stata attratta dal personaggio. Sei una persona individualista e pensi solo alla tua sfera“, dice. Cala il gelo. Tutto potrebbe precipitare nelle prossime ore.

