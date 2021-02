Walter Zenga, la moglie Raluca Rebedea massacra il figlio Andrea: "Per cosa usa il su nome. Quando se lo è trovato davanti..."

04 febbraio 2021 a

a

a

Continua a tenere banco il rapporto tra Walter Zenga e suo figlio, Andrea Zenga, impegnato al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. Andrea, infatti, ha duramente attaccato il padre, con il quale i rapporti sono pessimi da anni. Dunque il confronti in diretta, finito piuttosto male e molto discusso nei giorni successivi: Andrea ha accusato Walter di essere andato al GfVip solo perché c'erano le telecamere.

Spunta un assegno da 60mila euro, il figlio di Walter Zenga come lo spiega? Soldi, un caso (molto) sospetto

E ora, in questo cortocircuito totale, si inserisce anche la moglie di Zenga, Raluca Rebedea, che spara ad alzo zero: "Il suo nome mi sembra diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà", ha tagliato corto. Intervistata dal settimanale Nuovo, ha difeso Walter in modo netto, quasi feroce: "Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Coi nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso". Insomma, qualcuno sta mentendo.

"Abbiamo fatto sesso. È stato bravissimo". Terremoto al GfVip, notte di fuoco per Dayane Mello: la confessione che ribalta la casa

E ancora, Raluca ha aggiunto che il marito ha sempre cercato di stare vicino ad Andrea e Nicolò Zenga, l'altro figlio dell'ex portiere, con il quale parimenti i rapporti sono ai minimi termini. "Ma trovava di fronte a sè un muro di silenzio", la moglie accusa i figli. E ancora, ha aggiunto che Nicolò Zenga sarebbe andato a trovarli sia in Serbia che in Romania, oltre ad aver partecipato al loro matrimonio, mentre Andrea del GfVip non si sarebbe mai fatto vivo: "Lui non è mai venuto. Ma l'invito è sempre stato aperto e lo è tuttora". No, le cose non sembrano volgere al meglio.

Vince sempre la D'Urso, colpacci e share da urlo: le sue ultime cifre da record

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.