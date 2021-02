Antonella Clerici, la battutaccia a È sempre mezzogiorno: "Non ho ancora capito cosa c'è dentro"

05 febbraio 2021 a

Una vera e propria battutaccia quella che Antonella Clerici ha rivolto ad Alfio Bottaro, il suo ormai braccio destro a E' sempre mezzogiorno. Tra gli ospiti della puntata di oggi c'era anche Milly Carlucci, che con la collega ha parlato del suo programma in onda su Rai 1, Il Cantante mascherato, una sorta di competizione canora tra dodici vip mascherati e quindi irriconoscibili. In collegamento con la Clerici, la Carlucci ha discusso anche delle possibili identità nascoste dietro ai costumi. A quel punto la conduttrice di E' sempre mezzogiorno ha sorpreso tutti con la battuta.

"Anche io non ho ancora ho capito cosa c’è dentro Alfio, ma questa è un’altra questione", ha detto ironicamente la Clerici. Che, poi, ha fatto i complimenti alla sua collega soprattutto per un dettaglio del programma: la capacità di tenere segrete le identità in gioco. "Tu sei bravissima, perché a me scapperebbe subito". Si dice, infatti, che siano soltanto in 7 a sapere chi si nasconde sotto le maschere del talent.

La padrona di casa, nel corso della chiacchierata con la collega e amica Milly Carlucci, ha anche colto l'occasione per svelare un retroscena piuttosto privato relativo alla sua conduzione in prima serata: "Io quando faccio le serate, a mezzanotte c’ho il down, devo bere un caffè perché altrimenti mi addormento", ha raccontato.

