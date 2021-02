Arisa irriconoscibile, look completamente stravolto: capello lungo e... ecco come si presenta a Sanremo

08 febbraio 2021 a

a

a

Arisa ha abituato i suoi fan e i telespettatori in generale a repentini cambi di look. In vista del Festival di Sanremo 2021 pare proprio che la cantante sia intenzionata a cambiare ancora: sarà in gara alla kermesse con il brano “Potevi fare di più” e si esibirà sul palco del teatro Ariston con un look stravolto. O almeno così ha lasciato intendere tramite i social, dove ha pubblicato delle foto che lasciano intravedere cambiamenti in arrivo.

Amici, "loro sono più...". Arisa, ecco spiegate le risse quotidiane con Rudy Zerbi. L'altro insegnante nel mirino

I suoi cambi di capelli, e non solo, sono ormai celebri tra i suoi fan, ma stavolta Arisa ha spiazzato anche loro: dopo aver cominciato l’avventura ad Amici, il talent di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, con un caschetto, adesso sta tornando al capello lungo, che aveva già sfoggiato in passato. Tutto grazie a delle extension, perché pare che già in precedenza, quando c’erano da registrare le prime puntate di Amici, le utilizzasse corte per coprire i suoi capelli cortissimi.

"Licenziami, non è uno scherzo". Caos ad Amici, Arisa disperata si appella alla De Filippi: Mediaset, situazione senza precedenti

Stavolta invece pare proprio che abbia scelto delle estensioni lunghe, che arrivano sotto le spalle, più o meno a metà schiena: Arisa ha lasciato un alone di mistero attorno al suo nuovo look, non pubblicando foto del risultato finale, ma ha pubblicato diversi video in cui il parrucchiere le sistemava il taglio e le applicava le extension. Oltre ai capelli, non è sfuggito un altro cambiamento che riguarda le unghie, come si può notare nella foto sottostante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.