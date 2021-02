Belen Rodriguez, “poveracce, pure in gravidanza?”: sfogo brutale, chi la ricopre di insulti beceri

15 febbraio 2021 a

“Ma io dico, pure davanti a una gravidanza si può essere così poveracce?”. Belen Rodriguez si è sfogata e ha risposto per le rime ai soliti leoni da tastiera che la insultano, mostrandosi privi di alcun tipo di umanità e sensibilità. La showgirl argentina ha da poco confermato di essere in dolce attesa del nuovo compagno Antonino Spinalbese, confermando le voci che erano circolate con insistenza negli ultimi mesi. Ormai la Rodriguez ci ha fatto il callo agli insulti dei social, ma non per questo è disposta sempre a sopportarli, soprattutto in una situazione del genere.

Belen è infatti al quinto mese di gravidanza e intanto deve leggere attacchi davvero pesanti, soprattutto da parte di chi la critica per aver trovato subito un altro uomo dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, come se avesse commesso un reato, quando invece è l’opposto. Addirittura c’è chi la prende in giro in modo becero, arrivando a chiederle “si sa già chi è il padre? Ma sto figlio di chi è?”.

La Rodriguez non ce l’ha fatta più a trattenersi e ha sbottato davanti a tutti: “Ma chi vi ha educato? Che problemi avete?”. E poi ancora, rispondendo a uno dei tanti hater che popolano i suoi profili social: “Spero che tu abbia qualche persona con la testa che ti possa rendere felice perché spruzzi veleno da tutti i pori”.

