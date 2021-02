Matilde Brandi, non solo il tradimento del marito. "Quando sono cominciati gli attacchi di panico", altro dramma privato

20 febbraio 2021 a

a

a

Aveva scosso Verissimo, la showgirl Matilde Brandi, rivelando in lacrime di essere stata tradita e lasciata dal marito. Un racconto emotivamente devastante, che aveva fatto commuovere anche la padrona di casa, Silvia Toffanin. Ora la ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip aggiunge un altro doloroso tassello alle sue confidenze intime con un'intervista al settimanale DiPiù, in cui racconta la sua esperienza traumatica con gli attacchi di panico.

"Mi ha lasciata ed è sparito. Da quel giorno...". Terrificante dramma per Matilde Brandi, anche la Toffanin sotto-choc





"Ho cominciato a soffrire di attacchi di panico. Mi venivano spesso in aereo e in treno, creandomi tanti problemi". Tutto era legato alla malattia della madre, affetta dall'Alzheimer. Non appena sono iniziati i sintomi, tutta la famiglia è stata travolta. La madre di Matilde ha sofferto di vuoti di memoria: "Io, papà e i miei fratelli eravamo distrutti", spiega la Brandi ammettendo l'incapacità di accettare inizialmente la situazione e la decisione di tenere nascosta la diagnosi alla madre.

"Si deve vergognare. Con quell'altra...". Dopo "Verissimo", da Matilde Brandi colpo di grazia all'ex marito: che sputt***...

Con il tempo, la donna ha iniziato a non riconoscere più nemmeno i familiari. Un calvario straziante, tanto che un anno dopo la morte della moglie se n'è andato anche il padre della Brandi: "Un dolore per tutti noi", conclude amaramente la showgirl rivelatasi con Buona domenica e amatissima protagonista da vent'anni di tanti show Mediaset.

Le lacrime di Matilde Brandi a Verissimo? Umiliazione finale, l'ultima porcheria del marito: "Chi è la sua nuova donna"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.