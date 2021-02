Diletta Leotta, "sceneggiata con Can Yaman": girano voci pesantissime, altro che passione e matrimonio

20 febbraio 2021 a

C’è chi crede in questo nuovo amore scoppiato all’improvviso e che sarebbe addirittura culminato in una proposta di matrimonio e chi invece sente puzza di bruciato. Stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta e Can Yaman, che sarebbero stati travolti dalla passione, finendo ovviamente sulle copertine delle riviste di gossip e su tutti i siti del settore, dove sono chiacchieratissimi. I due stanno alimentando il tutto con alcuni scatti ad hoc postati sui social, addirittura qualche giorno va sopra il cielo di Roma è comparso un aereo con la scritta “Mi vuoi sposare? Can”.

Una vera e propria proposta di matrimonio che non è stata confermata né smentita dai diretti interessati né dai rispettivi staff: evidentemente questa situazione di incertezza fa molto comodo a entrambi dal punto di vista mediatico, ma più di qualcuno inizia ad avere dei dubbi sul fatto che la loro storia sia vera. “Vero amore o sceneggiata? Ma due personaggi così famosi hanno davvero bisogno di ricorrere a questi stratagemmi?”, ha scritto una lettrice di Nuovo Tv alla posta di Alessandro Cecchi Paone.

Il quale ha dato una disposta molto “diplomatica”, onde evitare qualsiasi polemica: “Sarebbe un peccato se fingessero di stare insieme. Voglio crederci, lasciateci sognare che insieme siano felici e belli. Auguriamoglielo”. Addirittura secondo il noto paparazzo Sorge le indiscrezioni sul matrimonio sono vere: “A breve si sposano. Hanno cercato casa, ne hanno opzionate due: una in zona Piazza di Spagna e una in zona Largo Argentina”.

