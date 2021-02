Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò svela la proposta indecente: "Mi ha offerto suo fratello". Proprio per quello: dove si è spinta la Mello

23 febbraio 2021 a

Dayane Mello avrebbe proposto a Rosalinda di frequentare suo fratello: lo ha rivelato la Cannavò durate una chiacchierata con Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’attrice siciliana è delusa per le continue giravolte di quella che considerava la sua migliore amica all'interno della casa. La modella brasiliana, infatti, prima ha ammesso di amare Rosalinda, poi l’ha mandata in nomination, lasciando tutti a bocca aperta.

Per di più la Cannavò ha rivelato che un po’ di tempo fa la Mello le avrebbe fatto una proposta particolare. Una proposta che, se vera, sbugiarderebbe Dayane e le sue dichiarazioni d’amore. “Mi ama e si è innamorata di me al punto di dirmi di rimanere con il mio ragazzo, al punto da propormi suo fratello? – ha detto l’attrice -. Se proprio dobbiamo smascherare, smascheriamo bene. Ha detto che sarebbe perfetto per me. Talmente tanto innamorata di me. E non è che sto parlando di ieri”.

Rosalinda, poi, ha fatto una promessa: “Non deve più guardarmi nemmeno negli occhi. Non cambierò idea, questa volta è definitiva, con me ha chiuso“. A prendersela con Dayane, però, non è solo la Cannavò. Quasi tutti gli inquilini della casa hanno criticato il suo gesto. "Tu sei tutto il contrario di tutto. Tu parti una puntata ‘amo Rosalinda’, finisci la puntata ‘la nomino’. Ma tu sai cosa vuol dire ‘Ti amo’? Evidentemente no. Se io so cosa vuol dire amare? Sicuramente più di te“, ha detto Tommaso Zorzi rivolgendosi alla Mello.

