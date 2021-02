Il coraggio di Alba Parietti, una confessione molto difficile : "Il mio unico errore. Quando mi sono vista allo specchio..."

23 febbraio 2021 a

"Ho fatto un solo errore". Alba Parietti parla della chirurgia estetica e dei ritocchini a labbra e seno che tanto hanno fatto parlare (anzi, sparlare) di lei soprattutto negli anni 90 e Duemila. "Ho fatto l’errore di dire la verità - spiega la showgirl torinese, 59 anni, in una intervista al Corriere della Sera -, cioè che avevo ritoccato il seno e la bocca con il silicone. Se tornassi indietro la bocca non la rifarei. Ma ho imparato a conviverci e ora fa parte di me". Per la verità, le labbra a canotto "alla Parietti" sono diventate un simbolo di bellezza artificiale, copiato negli anni da decine di migliaia di donne, spesso anche giovanissime.

La Parietti, bellissima, anche una volta diventata sex symbol della tv italiana o proprio in virtù di questo ruolo non ha mai negata di essere finita sotto i ferri di un chirurgo estetico, Resta qualche recriminazione, un rimpianto: "Il botox? L’ho utilizzato solo una volta agli inizi, negli anni ’90. Ricordo il risultato abbastanza orribile. Improvvisamente ti vedi con quella faccia arcigna, da strega di Biancaneve". Anche per questo la mamma di Francesco Oppini, protagonista in proprio fino a Natale dell'ultima edizione "maratona" del Grande Fratello Vip su Canale 5, decide di mandare un messaggio alle ragazze, sempre più ossessionate dalla perfezione fisica e per questo disposte a ogni eccesso: "La chirurgia estetica va dosata. Bisogna scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi".

