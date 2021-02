Elisabetta Gregoraci lascia lo studio delle Iene: "Vado via". La domanda su Briatore, il gelo con Savino

25 febbraio 2021 a

"Vado via, arrivederci". Elisabetta Gregoraci in studio alle Iene reagisce così alla domanda di Nicola Savino se tra lei e il suo ex marito Flavio Briatore ci sia stato un ritorno di fiamma. L'ex protagonista del Grande Fratello Vip, vittima di un crudele ma divertente scherzo del programma di Italia 1, ha prima glissato sulla natura del suo "flirt" nella casa con Pierpaolo Pretelli ("Una bella amicizia") e poi, nel momento-clou dell'intervista, ha preferito non rispondere su Briatore e ha preso per mano simpaticamente Alessia Marcuzzi lasciando lo studio.

Un siparietto studiato? Può darsi, ma i precedenti con Savino lasciano intendere una certa maretta, che l'ospitata alle Iene non ha fatto superare del tutto. Qualche giorno fa, infatti, la stessa showgirl calabrese aveva sollevato un polverone accusando senza mezzi termini il conduttore di averla esclusa da L'Altro Festival. "Il signor Nicola Savino con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza, la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali (affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito) la presunta appartenenza politica alla destra del mio ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di sinistra",

La Gregoraci si era definita "basita e profondamente scossa per quanto accaduto anche perché non ho avuto la possibilità di difendermi poiché è stato fatto tutto alla mie spalle e sono stata trattata come nessuno debba mai essere trattato, calpestando la mia dignità di donna e di professionista". In tutta risposta, Savino aveva spiegato di non aver mai preso in considerazione la Gregoraci per il ruolo a Sanremo. Più che un segno di pace, un doppio schiaffo.

