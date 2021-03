Grande Fratello Vip, in albergo Tommaso Zorzi... spifferata clamorosa: come (e con chi) è stato beccato

02 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip più lungo della storia. L'influencer milanese ha così festeggiato i 100 mila euro vinti con tanto di festa in albergo. Ed è qui che Zorzi ha dato il suo massimo. Stando alle foto degli altri concorrenti il giovane non si è smentito presentandosi per il post-serata del programma di Alfonso Signorini con un outfit a dir poco particolare: t-shirt verde militare, pantaloni cachi e i suoi immancabili tacchi vertiginosi rossi. Ad immortalarlo anche l'ex concorrente di Canale 5 Giacomo Urtis. Ma non è finita qui perché nel suo "show" ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e, tra un balletto e l’altro, ha rivolto un gesto dell’ombrello alla telecamera dicendo: “Ho vinto! Toh!”.

Non è stata una vittoria inaspettata quella dell'influencer. Zorzi era fin da subito il più quotato, tanto che ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip battendo nel duello finale prima Andrea Zelletta (con l'84 per cento dei voti), quindi Stefania Orlando (67 per cento) e infine Pierpaolo Pretelli (con il 68 per cento), che in precedenza aveva battuto a sorpresa l'altra grande favorita Dayane Mello.

Appena uscito Zorzi è corso dall'amico Francesco Oppini, anche lui ex concorrente, dalla madre e dalla sorella. E proprio Gaia Zorzi ha scatenato i telespettatori sui social twittando a notte fonda un post destinato a far discutere: "Agree o disagree, ma loro due hanno segnato questo gf", ha cinguettato sopra una foto di Tommaso e Dayane.

