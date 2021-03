Grande Fratello Vip, Dayane Mello sconfitta in finale? Stra-gode: impensabile diluvio di soldi, quanto incassa (e per quale assurdo motivo)

02 marzo 2021 a

a

a

Dayane Mello non ce l’ha fatta: la modella brasiliana non è riuscita a vincere il Grande Fratello Vip. Sulla parte più alta del podio ci è finito Tommaso Zorzi, l’influencer milanese protagonista assoluta di questa quinta edizione del reality La Mello, che è arrivata quarta, potrebbe presto consolarsi in altro modo.

"Voleva vincere? Ma vaf***". La frase intercettata dal microfono acceso, lo sfregio di Tommaso Zorzi a Pretelli: si scatena il caos

I suoi fan, infatti, hanno avviato una raccolta fondi per lei su GoFundMe, una piattaforma che di solito raccoglie donazioni per storie molto più problematiche di quella di Dayane. L’obiettivo della fanbase della modella è quella di arrivare a 60 mila euro. L’appello, in particolare, è rivolto a tutti quelli che l’hanno seguita e apprezzata in questi mesi all’interno della casa di Cinecittà. Appello raccolto appieno, visto che in poco tempo sono stati raccolti già oltre 6.600 euro.

"Volevate essere me, non ci siete riusciti". Tommaso Zorzi brutale (in tacchi a spillo) dopo il trionfo: cala il gelo | Video

La raccolta si chiama “Regalo d'amore per la nostra campionessa”. Mentre nella descrizione della raccolta fondi si legge: “Un regalo speciale a Dayane Mello da parte della sua Fan Base per festeggiare una vera campionessa”. Le donazioni arrivate finora sono 200: c’è chi ha dato 30 euro, chi 50, chi anche di più. Tuttavia la polemica sui social è già partita e c’è chi si chiede: “Ma sono gli stessi che non donano soldi a Telethon perché ci sono i brogli?".

"Non ci vede più". Stefania Orlando, lo strazio appena fuori dal GfVip: l'incontro che la fa crollare in lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.