Grande Fratello Vip, arriva la polizia. "Avete 10 minuti di tempo", panico alla festa dopo la finalissima

I festeggiamenti post finale del Grande Fratello Vip si sono conclusi con l’arrivo della polizia. Lo ha raccontato Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara D’Urso: “Hanno chiamato la questura perché c'era un assembramento anti Covid”. Dopo la puntata, che ha incoronato vincitore Tommaso Zorzi, i concorrenti si sono trattenuti per cenare tutti insieme nel ristorante dell’albergo dove alloggiavano per la notte.

Gli inquilini di questa quinta edizione del reality, che è andata avanti per ben sei mesi, sono davvero tanti. E proprio questo avrebbe spinto le forze dell’ordine a intervenire. “La polizia ci ha detto 'Questo è un assembramento', hanno chiamato la questura e poi ci hanno dato 10 minuti di tempo, noi ci siamo imboscati nelle stanze”, ha raccontato la Ruta. Che poi ha precisato: “Eravamo tutti quelli della casa e tutti tamponati e stavamo cenando”.

La versione della Ruta è stata confermata anche da un altro ex concorrente del GfVip, Giacomo Urtis, anche lui ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. “La polizia è arrivata più che altro per i fan”, ha detto riferendosi alle persone che si sono assembrate all’ingresso dell’hotel per vedere i concorrenti del reality. I due hanno confermato anche un certo gelo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò nel dopo puntata.

