Francesca Cipriani, "lui ha un'altra". Scoperta-choc, contro chi punta il dito

La notizia diventa un vero bocconcino: Francesca Cipriani ha scoperto che l'imprenditore napoletano (che ha circa 40 anni) è impegnato. Proprio così. Ne parla Il Sussidiario, che sgancia una vera bomba. Secondo quello che riporta il sito la Cipriani sarebbe sulle spine dopo aver scoperto, all'improvviso, la relazione segreta dell'uomo che aveva iniziato a frequentare da poco tempo. Scoppia un vero caso che lascia senza parole i fan della Cipriani.

Facciamo un breve passo indietro: la showgirl, che ha sempre raccontato nel corso degli anni di voler trovare l'uomo giusto, ora è delusa. Una vera doccia gelata. A quanto pare l'uomo in questione (per adesso ancora misterioso) potrebbe aver iniziato parallelamente una relazione con un'altra donna (oltre alla Cipriani). Non si sa come sia riuscita a scoprire tutto. Insomma, una sorta di passo falso che in qualche modo ha cambiato i piani alla Cipriani.

Nelle settimane scorse era stata avvistata a Napoli per motivi di lavoro, ora è reduce dal successo a La Pupa e il secchione - che è finito recentemente su Italia1. Come avrà reagito la Cipriani dopo aver scoperto che il suo nuovo fidanzato era già impegnato? Qualcuno, una fonte segreta, ci dice che è scoppiata in lacrime.

