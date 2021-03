Silvio Berlusconi, il retroscena: "Ha telefonato in regia per complimentarsi". Clamoroso durante la diretta: la showgirl che l'ha conquistato

06 marzo 2021 a

Una showgirl albanese avrebbe rapito gli occhi e conquistato il cuore (televisivo) di Silvio Berlusconi. Secondo Il Tempo, il Cav tornato in versione Sua Emittenza avrebbe apprezzato molto Jori Delli, giovane e rampante ospite fissa di Piero Chiambretti a Tiki Taka. La ragazza, sottolinea un po' maliziosamente Arnaldo Magro nella sua rubrica Segretissimo, sul quotidiano romano diretto da Franco Bechis, "ha impiegato veramente poco tempo, per farsi notare. Definire succinte le mises della modella, con le quali sfila in studio, è certamente da generosi".



Si dice addirittura che Berlusconi, per qualche ora distratto dalle ritrovate preoccupazioni di governo (con la crisi del Pd, peraltro, Forza Italia e Lega si ritrovano vere e proprie forze trainanti della squadra del premier Mario Draghi, spostando il baricentro della maggioranza verso il centrodestra), "abbia chiamato in diretta lunedì sera Alberto Brandi, direttore dello Sport e curatore, per complimentarsi".

E pare. prosegue il quotidiano, "non fosse neanche la prima volta tra l'altro. Immaginate dunque lo stupore dei tecnici in regia, nel sentire la voce del Cav che chiama direttamente. Soddisfazione per l'ottimo Chiambretti". E soddisfazioni per Jori Delli, che entra nel non così numeroso novero delle showgirl "promosse" personalmente da Berlusconi. Uno che, malelingue a parte, di spettacolo e meccanismi televisivi è tra i massimi conoscitori in Italia.

