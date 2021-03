Live, Pierpaolo Pretelli a valanga contro Caterina Collovati: "Vuole menare Giulia Salemi?", mai visto così

08 marzo 2021 a

Pierpaolo Pretelli si fa avanti per la fidanzata Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia la notizia – ospite di Barbara D’Urso nel salotto di Live – ha chiesto alla giornalista Caterina Collovati di chiedere scusa all’influencer italo-persiana. Nella scorsa puntata del programma di Canale 5, infatti, la Collovati aveva accusato la Salemi di averci provato col marito, aggiungendo in maniera scherzosa che la ragazza prima o poi avrebbe preso le botte.

“Vorrei chiedesse scusa a Giulia per i termini poco carini utilizzati, tipi picchiare, menare. Da una paladina per i diritti delle donne poi non me lo aspetto...”, ha detto allora Pierpaolo. La giornalista, comunque, ha spiegato che i termini erano stati utilizzati in senso figurato: “Sono una paladina dei diritti delle donne e la difesa dei deboli, ho portato la testimonianza su un fatto avvenuto sulla base di quello che aveva detto Elisabetta Gregoraci all'interno della Casa parlando del rapporto con Briatore. Da lì mi sono ricordata di alcuni messaggi che mi hanno infastidito”.

La Collovati, poi, è andata avanti con le giustificazioni: “E' chiaro ed evidente alle persone oneste che un termine come ‘picchiare’ è stato usato in senso figurato , guadiamo i contenuti. Nessuno ha pensato di picchiare Giulia Salemi, che tra l’altro ha anche ammesso che chiamare ‘amore’ le persone è un suo difetto”.

