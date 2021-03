Maria Monsè, foto spinta con la figlia? Parole grosse contro Selvaggia Lucarelli: "Ti disturba il fatto che io a 47 anni posso farlo?"

08 marzo 2021 a

Più di qualcuno ha definito malsano il rapporto tra Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, portata a rifarsi il naso a quattordici anni e poi immortalata assieme alla madre in un costume da bagno molto spinto, che mette in mostra quasi tutto. Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente la Monsè, scrivendo il seguente post sui social: “C’è qualcosa di profondamente disturbante in tutto questo. E per ‘questo’, oltre la foto che neppure commento, oltre alle copertine con la figlia quattordicenne in cui mostra i ritocchi dal chirurgo, intendo dire che nessuno dovrebbe portare in tv questa roba. Nessuno”.

La replica della Monsè non si è fatta attendere ed è stata affidata a una lettera inviata al Messaggero: “Quello che dispiace è che un sano rapporto madre-figlia debba essere oggetto di critica offensiva nei miei confronti oltre ad essere usato per proferire attacchi alla signora Barbara d’Urso, amatissima dal pubblico visti i milioni di telespettatori che ogni giorno seguono i suoi programmi televisivi”. In particolare la Monsè non ha gradito quel “disturbante” utilizzato dalla Lucarelli: “Disturbante secondo i miei criteri di valutazione è quella persona che prima partecipa al reality La Fattoria mandato in onda sulla stessa rete televisiva che oggi invece attacchi unitamente alla sua conduttrice di punta, anziché esserle riconoscente”.

“Forse ciò che disturba - ha concluso la Monsè - è il fatto che io a 47 anni posso permettermi ancora di fare degli scatti mettendo in mostra quanto natura mi ha dotato e purtroppo c’è chi invece alla mia stessa età non può farlo. E per andare in spa avrei dovuto mettere il burqa a mia figlia?”.

