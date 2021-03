Anna Tatangelo, nuovo flirt? "Conosciuto grazie a Gigi D'Alessio": spunta il nome

10 marzo 2021 a

A Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe su Tv8, il giornalista Santo Pirrota ha riportato un gossip su Anna Tatangelo. La cantante di Sora ha ritrovato l’amore? Così sembrerebbe: dopo la separazione da Gigi D’Alessio di un anno fa, nel suo cuore avrebbe fatto entrare Livio Cori, di tre anni più giovane. Tra l’altro avrebbe conosciuto l’artista proprio grazie al suo ex, che nel frattempo pare aver trovato serenità insieme a Denise, una sua fan di 26 anni più giovane.

Per il momento non sono arrivate smentite né conferme riguardo questo presunto nuovo flirt della Tatangelo: Cori ha partecipato due anni fa a Sanremo con Nino D’Angelo e ha recitato anche nella terza stagione della serie Gomorra, interpretando il ruolo di O’Selfie. Ma non solo, perché ha composto anche la colonna sonora di Surdat, altra serie di Sky.

Già la scorsa estate si era parlato di un nuovo flirt per la Tatangelo, che sarebbe stata travolta dalla passione con uno dei suoi musicisti, dopo tanti anni di amicizia. Ma sulla sua vita privata non si sa granché e nessuna nuova storia d’amore è stata ufficializzata: la Tatangelo è sempre stata molto riservata. Quel che è certo è che i rapporti con D’Alessio sono rimasti buoni, dato che lo ha dichiarato la stessa cantante qualche mese fa.

