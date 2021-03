Striscia la Notizia, Caterina Balivo smentisce: "Mai rifatta. Le t***e aumentano quando ingrassi"

12 marzo 2021 a

a

a

Caterina Balivo smentisce Striscia La Notizia. Il tg satirico condotto da Gerry Scotti e Francesca Manzini su Canale 5 ha mandato in onda un servizio sostenendo che la conduttrice campana sia ricorsa alla chirurgia estetica. "Ho visto che ieri sera Striscia ha fatto un bel servizio ironico e divertente dicendo che ho fatto dei ritocchini, però ragazzi se c’è una che non ha mai fatto niente sono io", ha spiegato la Balivo tramite delle storie su Instagram.

Follia del cameraman, primo piano... proprio lì: Caterina Balivo da censura, "Striscia" mostra il disastro in Rai | Video

Dopo la smentita, la presentatrice televisiva, reduce dall’esperienza come giurata ne Il cantante mascherato su Rai 1, ha voluto anche lanciare un appello ironico al tg satirico di Canale 5: "Io vorrei che il prossimo servizio fosse ‘Quanto è bella Caterina al naturale’ perché le t***e quando ingrassi aumentano e quindi sono arrivata alla terza da sola, il naso è mio e per questo devo dire grazie a mio padre…".

"Dimmelo, ti fa schifo?". Patty Pravo sbrocca contro Caterina Balivo, volano gli stracci: un caso in Rai

Non è la prima volta, tra l'altro, che Striscia viene smentita sui ritocchini. Qualche tempo fa anche la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero, finita nella rubrica Fatti e rifatti, era intervenuta per smentire. Su di lei era stato detto che si fosse rifatta labbra e naso. Parafrasando un libro sulla bellezza, poi, la Balivo ha aggiunto: "Sembrava bellezza… ma la mia lo è!", e poi in maniera ironica: “La modestia è con me!”.

"Patrizia Pellegrino operata d'urgenza". Da Cairo una pesantissima indiscrezione sul suo stato di salute

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.