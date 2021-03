Uomini e donne, Gemma Galgani cade dalle scale. Fine rovinosa con Maurizio: umiliata e in lacrime

13 marzo 2021 a

Clamoroso retroscena da Uomini e donne. Durante le registrazioni di venerdì, Gemma Galgani sarebbe caduta dalle scale, evidentemente (troppo) emozionata per incontrare in studio Maurizio del Segreto. La Dama di Torino, vera star del Trono over e del dating show tutto di Canale 5, si è accasciata sugli scalini restando a terra, forse per la vergogna, e costringendo Maria De Filippi ad andare da lei per sincerarsi delle sue condizioni.

Le conseguenze del capitombolo a favor di telecamera sono state vistose: ginocchia sbucciate, sangue che esce copioso e calze da cambiare in corso d'opera. Nell'apprensione generale, la "nemica" Tina Cipollari ha fatto notare che Gemma in realtà non si era fatta nulla di grave, e qualcuno non ha potuto notare la "perfidia" della storica opinionista del programma, mai tenera con la Galgani nemmeno ni momenti più duri.

Dopo l'imprevisto, il momento-clou tanto atteso da Gemma e dai telespettatori a casa: l'incontro con Maurizio. Il Cavaliere ha raccontato della serata trascorsa con la Galgani, una cena conclusasi sul divano con lunghe confidenze intime. Chi sperava in uno sbotto di passione però è rimasto deluso: solo un "bacio a stampo", preludio a una conclusione rovinosa. Secondo Il vicolo delle News, blog sempre molto ben informato, Maurizio avrebbe stroncato la Dama dicendo di non essere attratto fisicamente da lei. Criticato da tutti, il Cavaliere ha quindi deciso di lasciare lo studio, con Gemma in lacrime e disperata nel tentativo di trattenerlo, nonostante tutto.

