Antonella Elia e il Grande Fratello Vip: "Il grande difetto di quest'ultima edizione", chi massacra

Il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti da un paio di settimane, ma continua a far discutere. Questa volta è Antonella Elia, ex opinionista del reality di Canale 5, a parlarne. Intervistata da Tele Più, la showgirl si è detta consapevole dei toni forti che spesso ha utilizzato nel corso della trasmissione di Alfonso Signorini. Ma ha anche rivelato di non avere alcun rimpianto. Anzi, ha spiegato che alcune dinamiche del gioco l'hanno infastidita molto: "Il difetto più grande di quest’edizione è che tutti volevano far pace ad ogni costo con inquilini che magari detestavano”.

Parlando della sua schiettezza e dei suoi modi non sempre garbati, ha dichiarato: "Gli autori mi chiamavano opinionista d’assalto”. Nonostante questo, però, la Elia si è detta soddisfatta di come ha svolto il ruolo di opinionista. La showgirl, tra l'altro, si è anche sbilanciata su preferenze e diffidenze sui concorrenti del reality. Per quanto riguarda Tommaso Zorzi, Antonella Elia ha rivelato di aver sempre pensato che il vincitore potesse essere lui. Poi ha aggiunto che tra i concorrenti che l'hanno più affascinata ci sono Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Non le sono piaciuti, invece, l'attrice siciliana Rosalinda Cannavò e l'ex volto di Uomini e donne Andrea Zelletta. Ha parlato, inoltre, della possibilità di tornare come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La Elia - ribadendo di aver fatto un buon lavoro - si è detta pronta nel caso in cui Alfonso Signorini dovesse richiamarla: "Mi piacciono le sfide. Un percorso così lungo mi ha fatto bene. Mi ha fatto maturare e comprendere meglio il mestiere dell’opinionista. Professionalmente è stato un dono”.

