Giulia Salemi, "ecco il messaggio che mi ha mandato Flavio Briatore". Fuori le prove, bomba sulla Gregoraci: il caso si complica

Si torna a parlare dei messaggini tra Giulia Salemi e Flavio Briatore, uno dei casi più scottanti del Grande Fratello Vip che si è ormai concluso da quasi due settimane. La vicenda, infatti, scatenò aspre frizioni tra la Salemi ed Elisabetta Gregoraci: astio e discussioni, tutta colpa di quei messaggini.

Il punto è che la Gregoraci aveva svelato che da parte della Salemi ci sarebbe stato un certo interesse per mister Billionaire, interesse che avrebbe palesato nel corso di un incontro in Sardegna. Da par suo, la ragazza ha sempre smentito tutto in modo categorico, spiegando di essersi limitata ad aver mandato qualche messaggio a Briatore ma soltanto in amicizia.

Il tema è tornato all'ordine del giorno a Casa Chi, il format condotto da Alfonso Signorini, dove la Salemi, ora fidanzata con Pierpaolo Pretelli, ha raccontato di essere andata a rileggere i messaggi che aveva spedito a Briatore. E afferma: "Il primo messaggio me lo mandò lui il 15 luglio 2018. Era categoricamente single e mi mandò un messaggio di lavoro, prettamente lavorativo. Sono andata a informarmi e a vedere, mi sono tranquillizzata da sola". Insomma, un discreto ribaltone: addirittura il primo messaggio lo avrebbe spedito proprio lui, Briatore.

E ancora, Giulia Salemi si è sfogata: "Tutti hanno ripreso la notizia senza verificare la fonte, senza essere risaliti alla fonte. Stiamo parlando della mia vita privata, le parole rimangono, hanno un peso e rimangono i segni". Il riferimento era al duro attacco ricevuto da Caterina Collovati, che in studio da Barbara D'Urso aveva accusato la Salemi di aver importunato suo marito, Fulvio, e aveva affermato: "Una volta, due volte, alla terza si prendono delle botte". Insomma, parole discretamente pesanti.

