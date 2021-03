Isola dei famosi, Ilary Blasi debutta con gaffe: il microfono è aperto, cosa le sfugge in diretta dopo pochi secondi

15 marzo 2021 a

a

a

Debutto con gaffe a tempo di record per Ilary Blasi all'Isola dei famosi, l'attesissimo reality trash vip in onda su Canale 5, direttamente dall'Honduras. Tra i concorrenti naufragati in Centroamerica, divisi quest'anno tra burinos e rafinados, c'è Paul Gazza Gascoigne, istrionico fantasista inglese degli anni 80 e 90 (un mito per i tifosi di Tottenham, Lazio e Rangers Glasgow), che non ricorda molto della lingua italiani. La conduttrice, moglie di Francesco Totti, cerca di parlare con l'ex calciatore ma la comunicazione è complicata. E così stoppa il collegamento con Gascoigne, Gilles Rocca, Vera Gemma e gli altri: "Aspetta, mi dicono di parlare in inglese, ma io ragazzi manco parlo l’italiano! Al massimo Tommaso lo sa. Sarà la mia Olga Fernando". Auguri.

"Tu lo sai". Ilary Blasi fa crollare Silvia Toffanin: brividi in studio, dramma molto intimo

Già in apertura, la Blasi aveva dato spettacolo. Con signorilità, quando ha salutato la sua amica e collega: "Voglio salutare chi mi ha preceduto alla conduzione dell’isola e che sicuramente ci starà guardando: Alessia Marcuzzi". Non è da tutti, soprattutto in tv. Ed è un gran bel gesto perché la Marcuzzi, negli ultimi anni, è stata travolta dalle critiche per la sua gestione dello show e delle polemiche annesse e connesse, tanto da rischiare di perdere il posto a Mediaset. Prima ancora, con un clamoroso imprevisto in diretta. Poco prima di entrare in scena, da dietro le quinte, si sente il suo "Vado?", pieno di emozione. Piccolo problema: il microfono era già aperto. Piccoli contrattempi, li chiamano "il bello della diretta". E la Blasi, come sempre bellissima, li conosce bene.

"Qui non si taglia niente". Ilary Blasi, cosa le scappa di bocca: frase choc, e Silvia Toffanin la bacchetta così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.