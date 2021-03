Isola dei famosi, Fariba Tehrani cade subito in acqua. Il terrore di Ilary Blasi: "Vedo marrone"

15 marzo 2021 a

Comincia malissimo l’Isola dei Famosi per Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. I due concorrenti non proprio giovanissimi del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi al momento di scendere in acqua e raggiungere la terra ferma in Honduras sono rovinosamente ribaltati con la barchetta. La conduttrice, dall'Italia, li osserva con apprensione e al momento del patatrac non può far altro che mettersi le mani sul volto e coprirsi la bocca. Lo sguardo per qualche secondo è pieno di terrore, poi la paura lascia spazio alla delusione: il suo sguardo è l'esatto specchio di quello che le passa per la testa, "ma guarda questi...".

I due aspiranti naufraghi, peraltro, non arriveranno insieme agli altri concorrenti ma saranno relegati alla poco gratificante Parasite Island, privi di qualsivoglia comfort, e lì dovranno giocarsi le loro carte per approdare sull'isola vera e propria. Di fronte alla loro figuraccia, in studio si sono tutti sbellicati dalle risate e Tommaso Zorzi, opinionista della Blasi insieme a Iva Zanicchi (in attesa del recupero di Elettra Lamborghini, ferma ai box per Covid), ha infierito sui due: "Onestamente non li vedo nel loro elemento... Fariba la vedo di una difficoltà estrema". Gli fa eco la Blasi: "E invece Ubaldo eh, sta nel suo...". Piccolo dettaglio malizoso: Zorzi è stato collega di reality di Giulia Salemi, figlia della Tehrani, al Grande Fratello Vip e, pare, suo sodale anche nella vita reale prima di rompere l'amicizia nella casa di Cinecittà. Che con la funambolica e ingombrante maglia di Giulia ci sia un po' di dente avvelenato?

A chiudere il quadretto ci pensa la incontenibile Blasi, che approfittando del mestiere di Lanzo, il cromatologo, saluta lui e Fariba con una battuta profetica e poco benaugurante: "Davanti a voi vedo anch’io un colore: il marrone… Arrivederciiii". E chi vorrà intendere, intenderà.

