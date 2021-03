Isola dei famosi, Elettra Lamborghini sconvolgente: alza la gamba sul divano, là sotto una visione proibita

16 marzo 2021 a

a

a

La star a distanza del debutto dell'Isola dei famosi è senz'altro lei. Elettra Lamborghini. L'opinionista di Ilary Blasi non era in studio, bloccata dal Covid. Si è dunque collegata con Canale 5 da casa, con look da gran serata. Piume di struzzo, scollatura generosa, trucco d'acchiappo. E ai piedi, in perfetto stile smart working, delle clamorose babbucce pelose a forma di cigno. Si vola, letteralmente, e sui social i suoi fan impazziscono.

"Vedo marrone", All'Isola dei famosi si rischia la sciagura: la mamma di Giulia Salemi affonda, panico Blasi | Video

Incalzata dalla Blasi, la popstar e influencer nonché ereditiera si sbottona e ammette che il concorrente che la intriga di più è Paul Gazza Gascoigne. D'altronde, tra teste matte e maestri di stravaganza ci si intende a meraviglia, e viene da sperare che l'ex imprevedibile campione della Lazio riesca a resistere il più a lungo possibile in Honduras per godersi i siparietti con Elettra. Unica incognita, la lingua. Gazza parla un italiano zoppicante, la Blasi si prende in giro da sola ("Io fatico già a parlare italiano") e si aggrappa all'inviato Massimiliano Rosolino e pure alla Lamborghini: quando tenta di imitare Gascoigne, con risultati bizzarri, Ilary la sfotte con un significativo "ma pure tu non parli Elettra?".



Sul fronte coronavirus, rassicura di stare bene e di non aver alcun sintomo, fortunatamente. "Mi sto un po’ annoiando, il mio cane non mi sopporta più", spiega dopo aver mostrato al pubblico cosa indossa ai piedi. Una visione sconvolgente. E se fosse sull'Isola da concorrente? Sarebbe nei burinos o nei rafinados? "Col tatuaggio che ho non posso certo essere una raffinata". Come darle torto.

Isola dei famosi, tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi botta e risposta a distanza durante la diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.