Isola dei famosi, Daniela Martani gela Ilary Blasi: "In che senso?". Imbarazzante battutaccia a luci rosse

16 marzo 2021 a

a

a

Ed è subito all’Isola dei famosi. La conduttrice "esordiente" Ilary Blasi, durante la prima puntata, pronuncia una frase a doppio senso: “"Questa sera vi faccio entrare dentro la pat***a". Poi capisce che qualcosa non va e scoppia a ridere. In pratica fa da "Cicerone" collegandosi con l'inviato in Honduras di Mediaset, il "Tritone" Massimiliano Rosolino (ex olimpionico di nuoto azzurro) mostrando la location ai telespettatori.

"Vi faccio entrare nella p***a". Ilary Blasi a luci rosse: tutto in onda e in diretta, si scatena il caos all'Isola dei famosi

"Voglio mostrarvi il luogo più importante dell’Isola dei Famosi - spiega la Blasi -, il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti questa sera. Vi faccio entrare dentro la pat***a". Lapsus imbarazzante. Poi interviene l'opinionista in studio Iva Zanicchi: “Non è la patata non ti sbagliare. Io ti amo Ilary”. E lei replica: "Io ho rovinato tutto, era un momento suggestivo”. Interviene Rosolino, che cerca di sistemare il tiro. "Da fuori sembra una patata invece è una palapa”, racconta l’inviato, dando prova di ironia e prontezza televisiva.

"Abbandono qui". La Isoardi crolla subito all'Isola: corteggiamento spinto, il disastro di Guglielmotti. Finisce in disgrazia | Video

Ma le gaffes continuano. Non finiscono qui. Ilary Blasi dice alla naufraga Daniela Martani, nota no vax e prima ancora vegana "talebana": "Da quanto tempo non mangi un pesce?". Cala subito il gelo in studio. Risate a casa. E la risposta della Martani è ancora più comica della domanda della presentatrice: "Ma in che senso Ilary?". Insomma, l’Isola dei famosi - tra paure e primi attriti - inizia nel segno della continuità. Adesso i naufraghi, che si trovano in Honduras, dovranno fare i conti con quello che accade sull’Isola. Immersi nella vegetazione, tra mosquitos e bel tempo. Piogge improvvise e capanne distrutte. Potrebbe accadere tutto questo. E non solo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.