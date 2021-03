Maria Teresa Ruta bombarda Tommaso Zorzi, guerra totale: "Notifiche a orari inconsueti", soffiata privatissima

Francesco Fredella 18 marzo 2021 a

a

a

Maria Teresa Ruta contro Tommaso Zorzi. Scontro a distanza all’ombra dei social. E volano parole grosse. “Non mi interessa più seguirlo”, tuona la giornalista. Tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ormai è certo, che non corre buon sangue. Ora la Ruta fa chiarezza in un’intervista rilasciata a Super Guida tv. “Non sono affatto sorpresa. Dentro la casa Tommaso mi aveva detto che spesso gli arrivavano delle notifiche ad orari inconsueti. Durante la giornata mi dedico ad altre cose e di sera mi metto sui social”, racconta.

"Perché non mi interessa". Zorzi cancellato con una frase: la fucilata di Maria Teresa Ruta

“Tommaso mi prendeva in giro per questo. C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole. Io per ora non l’ho rimosso dai miei contatti ma anche a me non interessa molto seguirlo. Anzi, anche io dovrò fare pulizia perché mi hanno detto che seguo troppe persone”, prosegue. La Ruta non vuole sentir ragione.

“Ancora oggi…”: Elisabetta Gregoraci non si è più ripresa dal GF Vip. Cosa ha tenuto nascosto per mesi

“Io rimango ferma sulle mie posizioni. Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa. Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi”, racconta a Super Guida. Durante l’ultimo periodo di permanenza nella casa gli avevo detto che era diventato troppo cinico. Ho giustificato il suo comportamento perché la stanchezza aveva preso il sopravvento. Non conosco i motivi ad oggi che l’hanno portato ad allontanarsi”.

"E tu che ca*** vuoi fare?". Ermal Metal sbrocca contro la D'Urso e Signorini, rissa con la sorella: un video pazzesco | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.