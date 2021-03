Canzone segreta, Alba Parietti drag queen in studio. La sorpresa a Marcella Bella finisce male: "Chi è questa?"

20 marzo 2021 a

Finisce male la sorpresa di Alba Parietti a Marcella Bella. La presentatrice torinese partecipa a Canzone segreta, lo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Serena Rossi, in versione drag queen. Praticamente irriconoscibile, con parrucca bianca, body e stivaloni argentati, e lineamenti marcati da uomo-versione-donna. Un rompicapo estetico che lascia spiazzata anche la cantante siciliana: quando vede entrare questa Lady Gaga un po' cafona, sulle note del suo successo Nell'aria, Marcella sorride gentile e confida: "Ma questa bella signora chi è?".

Momenti di gelo e imbarazzo quando al termine dell'esibizione, l'ospite della Rossi si è avvicinata alla Parietti, non riconoscendola, per ringraziarla dell'omaggio. E dire che le due donne sono amiche di vecchia data, tanto che la Parietti ha confidato di essere sempre presente alle feste dell'interprete, salita sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo per una serata vintage con Fausto Leali e Gigliola Cinquetti. Una volta rivelata l'identità della Parietti, Marcella ha spiegato alla Rossi e ai telespettatori la sua gaffe: "L'ho scambiata per un uomo". Sembra impossibile, parlando della splendida Alba, ma è accaduto veramente.

Sui social, dopo la freddezza della prima serata, Canzone segreta ha fatto il pieno di commenti divertiti proprio grazie al siparietto involontario tra Parietti e la Bella. "Alba, questa volta il picco te lo meriti tutto", hanno scritto in molti parlando un "momento iconico". E già il fatto di essere accostata a Miss Germanotta, in arte Lady Gaga, la regina del pop mondiale, per la Parietti (che in carriera ha tentato, senza troppo successo, anche la carriera musicale) è una bella soddisfazione.

