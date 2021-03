Isola dei famosi, tsunami Covid su Ilary Blasi? La clamorosa indiscrezione sfuggita a Marco Maddaloni

Francesco Fredella 22 marzo 2021 a

Come sarà la finissima dell’Isola dei famosi? Sicuramente molto diversa dal solito reality: il Covid ha stravolto le regole della televisione. Ora spunta uno spoiler di Marco Maddaloni, storico vincitore dell’Isola, che dice: "Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Perché c’è l’isolamento. Gli eliminati arriveranno in studio due settimane dopo, sempre due settimane dopo".

Infatti, la sua teoria potrebbe essere veritiera poiché consentirebbe ai naufraghi di rientrare in Italia in massima sicurezza. Ma ricapitoliamo il cast. Tra i Buriños: Awed, Beppe Braida, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Valentina Persia, Vera Gemma. Tra i Rafinados: Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Miryea Stabile Roberto Ciufoli. A Parasite Island Fariba Tehrani.

Stasera il televoto e l’eliminazione: Akash Kumar (il polemico modello su cui da giorni girano voci piuttosto maliziose sui suoi presunti ritocchini estetici, a partire dal colore degli "occhi di ghiaccio" che sarebbero, molto più banalmente, degli occhi castani) da una parte, Angela Melillo dall’altra. Uno dei due potrebbe arrivare sull’ultima spiaggia (dove c’è Fariba). E lì potrebbe rimettersi in gioco oppure fallire del tutto la mission. Scena da pop corn e bibita: a mo’ di cinema.

