Isola dei famosi, Ilary Blasi costretta a tapparsi la bocca. Altro disastro in diretta: cosa le sfugge, crolla tutto

Altra puntata e altra gaffe per Ilary Blasi. La simpatica conduttrice dell'Isola dei famosi sta marchiando a fuoco questa edizione del reality di Canale 5 in virtù di un forte temperamento (lo scontro con Akash Kumar, che ha deciso di uscire dal gioco e non accettare l'approdo a Parasite Island, ha infuocato la terza puntata) e grande simpatia (le difficoltà con la lingua inglese non nascoste al cospetto di Paul Gazza Gascoigne). Ma soprattutto, tempestando le dirette di strepitosi scivoloni. Talmente eclatanti da far sospettare i più maliziosi che in realtà fosse tutto concordato con gli autori.

Ilary Blasi, gaffe-record all'Isola dei famosi: il microfono è aperto, cosa le sfugge in diretta dopo pochi secondi





Il dubbio è lecito e rimane, ma intanto godiamoci lo spettacolo. Lunedì sera, Ilary ha imitato involontariamente Mara Venier, che qualche edizione fa da opinionista di Alessia Marcuzzi aveva svelato ai naufraghi la presenza su Playa desnuda di Cecilia Rodriguez, che tutti credevano già eliminata. Stesso copione con la Blasi, che ha letteralmente "spoilerato" l’esistenza di Parasite Island, fermandosi giusto un centesimo di secondo prima del disastro definitivo e irrimediabile.

Mentre parla Rosolino, "peto selvaggio". Ilary Blasi, che succede? Rumori inequivocabili, tutti senza parole

Scherzando con il concorrente Brando Giorgi dopo la prova vinta dai burinos, a Ilary sono uscite di bocca queste parole. "La tua vita tra i rafinados è stata breve, come Ferdinando sull'isola Par...". Il riferimento è al Visconte Guglielmotti, ma la moglie di Francesco Totti si trattiene mettendosi una mano sulla bocca. Dall'Honduras, nessuno sembra aver colto l'allusione, almeno per ora.

"Vi faccio entrare tutti nella patata". Storico disastro di Ilary Blasi, Striscia la Notizia picchia durissimo: nemmeno 24 ore | Video

