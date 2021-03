Dayane Mello, imbarazzante (e privatissima) soffiata su Rosalinda Cannavò: "Conta cosa succede a letto". Andrea Zenga umiliato

24 marzo 2021 a

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non sono rimaste in buoni rapporti dopo il Grande Fratello Vip 5. Lo ha confermato la stessa Mello durante il format Casa Chi. A turbare la mosella brasiliana è soprattutto la relazione tra l'attrice siciliana e Andrea Zenga, figlio del celebre ex portiere Walter. Dayane ha spiegato che il rapporto nato all'interno della casa “non la convince affatto” e che tutto sia stato costruito a tavolino per “creare qualcosa per restare fino alla fine” nel programma. “La chimica non l’ho vista, ma vedremo cosa succederà - ha continuato la quarta classificata del reality di Canale 5 -. Credo che stiano sfruttando molto la televisione, ma bisogna vedere nel letto come va, che è la cosa che importa”.

Dayane Mello, insomma, è molto scettica nei confronti della coppia. Secondo lei, inoltre, la Cannavò starebbe soffrendo in privato per la fine della sua precedente storia, durata ben 10 anni, con l'ex Giuliano. E poi ancora un'altra stoccata: "Rosalinda non mi è chiara ancora oggi, Dayane o si ama o si odia. Lei non è risultata chiara a molti, non solo a me". Nel corso dell'intervista, la Mello ha rivelato che nessun uomo all'interno della casa le ha fatto battere il cuore. Solo con Francesco Oppini all'inizio sembrava essere scattato qualcosa: "Francesco ci sa fare con le donne, ma non è il mio genere di uomo. Però mi piaceva la tensione che mi dava”.

La modella brasiliana, allora, ha confessato che c'è qualcuno nella sua vita al momento: "C’è qualcuno, ma parliamo di una persona che da più di 10 anni va e viene dalla mia vita”. E ancora: "Forse ho trovato il fidanzato". La Mello, però, non ha voluto rivelare l'identità dell'uomo. Poi ha rivelato di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip brasiliano, ma ha annunciato che sarà presente nel nuovo videoclip di Cristiano Malgioglio.

