Chiara Ferragni, la foto che fa impazzire i fan: "Ma durante il parto, lei...?". Roba mai vista in sala operatoria

Gli scatti di mamma Chiara e papà Fedez con la secondogenita Vittoria stanno facendo il giro dei social. I Ferragnez hanno dato la notizia della nascita della bambina intorno alle 9 di ieri 23 marzo. Anche se, per la precisione, il parto è avvenuto alle 3 e 18 del mattino in una clinica di Milano. Le prime foto che la fashion blogger e il rapper hanno condiviso mostrano la neonata in primo piano che stringe le mani dei due genitori. Un secondo scatto in bianco e nero, poi, è stato postato da Fedez nelle sue storie. Questa volta si vede la Ferragni seduta sul letto d'ospedale con la bimba in braccio e intenta a fare per la prima volta il segno di vittoria, in onore della figlia.

Già le prime foto hanno scatenato i fan, che subito hanno notato la piega perfetta della Ferragni. "Ma come fa Chiara a venire così bene a poche ore dal parto?", ha scritto qualcuno. "Chiara bellissima appena partorito, insegnaci la vita", ha commentato qualcun altro. Ma è stata una delle ultime foto pubblicate dalla coppia ad aver fatto impazzire i follower. Nell'immagine Chiara e Fedez stringono Vittoria visibilmente commossi.

La piccola, già elegantissima, indossa il suo berrettino firmato Chiara Ferragni Collection. Anche in questo caso non sono mancati i commenti da parte di migliaia di fan: "Siete bellissimi, Vittoria è stupenda". Ma in tanti hanno notato un dettaglio, che non passa inosservato. "Ma Chiara era truccata durante il parto?", si è chiesto un utente. Un altro invece ha scritto: "Chiara truccata durante il parto, incredibile. Sei davvero la queen".

