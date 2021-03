Antonella Elia, che umiliazione: "Per baciarmi...", l'ex tentatrice vuota il sacco sull'ex Pietro Delle Piane

24 marzo 2021 a

Nuova umiliazione per Antonella Elia. Di mezzo c'è il fidanzato Pietro Delle Piane, di recente finito nel mirino per delle dichiarazioni su Temptation Island, il programma di Canale 5 cui aveva partecipato proprio insieme ad Antonella. Delle Piane, in un'intervista di qualche giorno fa, ha rivelato di aver solo recitato un copione durante la trasmissione. La produzione del programma di Maria De Filippi lo ha smentito e pure querelato. Finora Antonella Elia ha deciso di restargli accanto, ma chissà cosa farà adesso, dopo le parole dell'ex tentatrice di Pietro, Beatrice De Masi.

L'attore e la tentatrice si erano avvicinati molto durante la trasmissione l'anno scorso. E infatti la Elia aveva deciso di lasciare il fidanzato a causa delle parole e dei gesti scambiati con Beatrice. Fuori dal programma i due sono tornati insieme, poi si sono lasciati di nuovo e adesso si è riaccesa la passione. A rovinare il momento d'amore, però, è proprio la tentatrice che, in un'intervista a DiPiù Tv, ha parlato senza peli sulla lingua. Beatrice De Masi, in particolare, ha rivelato che con Pietro c'è stato un bacio. Un bacio che l'attore adesso definisce finto. "Perché per darmelo ha aspettato che mi trovassi in un punto in cui non c’erano telecamere? E perché si è tolto il microfono? Voleva che il bacio restasse nascosto, che Antonella non venisse a saperlo - ha spiegato l'ex tentatrice -. Mi ha colto di sorpresa, in un angolo appartato. Pietro è arrivato e mi ha baciato. Tra noi era nato qualcosa e io quel bacio lo aspettavo”.

La giovane ha rivelato anche che, prima di lasciare il programma, Delle Piane le ha detto di scrivergli in privato su Instagram perché non voleva chiedere il suo numero alla produzione. La ragazza, allora, ha inviato quel messaggio ma non ha mai ricevuto risposta: "Ho capito che aveva cambiato idea. Mi è dispiaciuto, ma me ne sono fatta una ragione”. Dopo Temptation Island, infatti, Pietro ha tentato in tutti i modi di riconquistare Antonella. Ma adesso Beatrice non gradisce che passi tutto per finto: "Non mi sta bene. Non sono un’attrice e non ho recitato”.

