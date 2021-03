Pietro Delle Piane a Live: "A Temptation Island ho recitato un copione". Imbarazzo in studio, interviene Barbara D'Urso

15 marzo 2021 a

Caos dietro le quinte di Live-non è la D'Urso dopo le pesanti dichiarazioni di Pietro Delle Piane su Temptation Island. L'attore, ospite di Barbara D'Urso con Antonella Elia, ha rivelato che a Temptation Island - programma di Maria De Filippi - ha sempre recitato seguendo fedelmente un copione. Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta. Come riportato da DavideMaggio.it, le sue parole avrebbero addirittura fatto precipitare dietro le quinte della trasmissione il direttore di rete Giancarlo Scheri.

Infatti, come rivelato dal portale, a Mediaset ci sarebbe una clausola in base alla quale Barbara D’Urso non può nominare le trasmissioni della collega nei suoi programmi. Ecco perché alla fine di Live, la conduttrice ha voluto fare chiarezza sulla vicenda: "Prima Pietro Delle Piane ha affermato di aver recitato un ruolo a Tempation Island. Se ne assumerà le responsabilità, noi ne prendiamo ovviamente le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma… Perché non è copionato”.

La D'Urso ha rivelato anche di aver tentato di fermare Delle Piane ed evitare la discussione sul programma della De Filippi, ma senza successo. In tanti sui social hanno commentato la vicenda e secondo alcuni il compagno della Elia potrebbe essere in grossi guai adesso. Molti, infatti, pensano che - dopo le gravi dichiarazioni - la casa di produzione di Maria De Filippi potrebbe intraprendere azioni legali nei confronti di Pietro Delle Piane.

