Chiara Ferragni e Fedez, il piccolo Leone incontra la sorellina per la prima volta. Il papà commenta: "E' nero"

La secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez ha “incontrato” per la prima volta il fratello maggiore Leone. I genitori, a due giorni dalla nascita della piccola Vittoria, hanno lasciato la clinica Mangiagalli di Milano, pronti a tornare a casa per il tanto atteso incontro tra i due fratelli. Nei video condivisi sia dalla fashion blogger che dal rapper su Instagram, si vede il piccolo Leone salutare Vittoria con un bacio sulla manina.

In un secondo momento c’è stato anche un tenero scambio di regali. La piccola Vittoria, infatti, “ha regalato” al fratello maggiore un peluche di Sonic, mentre Leone ha regalato alla sorellina un cartoncino disegnato e decorato da lui stesso. Poi, però, come dimostrano i filmati condivisi dai due genitori, la gelosia del primogenito della coppia ha iniziato a farsi vedere e sentire.

In uno degli ultimi video pubblicati, Chiara e Fedez chiedono a Leone di baciare Vittoria sulle guance. Ma lui prima si rifiuta e poi, in maniera diplomatica, dice: “La sto guardando…”. In seguito, quando il papà insiste, il piccolo risponde: “L'ho già baciata sulla mano, baciala tu”. Il cantante allora bacia la bimba e poi commenta in maniera ironica: “Leone è un po’ nero”. La gelosia, primo o poi, doveva arrivare.

