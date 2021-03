Isola dei famosi, Elisa Isoardi perde con Valentina Persia: "L'acqua mi sbatte in testa"

25 marzo 2021 a

Niente da fare. Contina la "maledizione" di Elisa Isoardi contro Valentina Persia all'Isola dei famosi. L'ex conduttrice della Prova del cuoco, forse la naufraga più attesa e chiacchierata di questa edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, perde ancora la sfida contro la comica e imitatrice, questa volta nella complicata prova di apnea. La Isoardi regge 20 secondi sott'acqua, la Persia trenta. "C'è corrente, Ilary, l’acqua forte che mi sbatteva sulla testa. Ma va bene così", ha spiegato Elisa facendo buon viso a cattivo gioco.

"Sono tutti stremati. Per una buona prova dovrebbero accovacciarsi, quasi abbracciarsi sott’acqua", sottolinea Massimiliano Rosolino, inviato della Blasi in Honduras. Per inciso, uno che di apnea se ne intende essendo stato uno dei più grandi nuotatori italiani della storia. I Burinos vincono la sfida sui Rafinados anche grazie a Francesca Lodo, che supera Miryea Stabile, e si aggiudicano l'ambito premio: un compagno di quadra in più.

Ha fatto il suo ingresso nel reality, così, Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne si è presentato da gran signore, portando un mazzo di fiori per le signore e una rete, molto apprezzata dai pescatori del gruppo. E Vera Gemma, appena lo ha visto arrivare, ha subito alzato le antenne: "Non mi sembra male. Ci si può lavorare".

