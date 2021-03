Isola dei famosi, Daniela Martani piange in diretta: "Perché sei così?". E Gilles Rocca la umilia: "Dici cose non vere"

26 marzo 2021 a

a

a

Gilles Rocca torna all'Isola dei famosi dopo l'addio momentaneo causa misteriosi problemi di salute delle ore precedenti e fa subito piangere Daniela Martani. La vegana no vax del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si sente presa di mira dal vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le stelle e si sfoga in maniera plateale, lanciando accuse abbastanza pesanti. "Gilles ha un’aggressività nei miei confronti che non riesco a capire - ha spiegato l'ex concorrente del Grande Fratello nonché hostess di Alitalia -. È un ragazzo educato, ma a me questa sua aggressività mi ferisce". Accusa precisa e circostanziata che si conclude con una scenata madre in Palapa: calde lacrime in mezzo agli altri naufraghi, sotto lo sguardo attonito dell'inviato della Blasi in Honduras, Massimiliano Rosolino.

"Dica una sola parola e se la vedrà con me". Iva Zanicchi sbrocca: godetevi il massacro di Daniela Martani, scintille su Canale 5





L'atletico Rocca sembra visibilmente dispiaciuto: "Non posso vedere una donna piangere". La galanteria e la gentilezza lasciano però ben presto di nuovo spazio agli screzi e alle recriminazioni. "Dice cose non vere - spiega Rocca a proposito della Martani -. Dice che faccio parte di un clan, ma non è assolutamente vero". Insomma, tutto tranne che un bullo. E a sua difesa interviene dallo studio anche Tommaso Zorzi, insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini opinionista di questa edizione dello show: "A me non piace quando vengono strumentalizzate certe situazioni - spiega il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip e futuro protagonista in solitaria dei palinsesti Mediaset -, Gilles non è arrogante". Insomma, tra lui e la Martani l'influencer milanese non ha alcun dubbio su chi sostenere.

Tsunami Covid su Ilary Blasi? Isola dei famosi, la clamorosa indiscrezione sfuggita a Maddaloni: come farà Mediaset?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.