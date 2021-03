Uomini e donne, Teresa Cilia e una confessione dolorosa e intima sul marito: "Non è facile neanche dirlo"

Francesco Fredella 26 marzo 2021 a

a

a

Teresa Cilia, ex volto di Uomini e donne, ha da poco superato la convalescenza dopo un intervento al cuore. Ora, però, suo marito Salvatore ha il Covid. “Ho un po’ di tosse e di mal di gola - racconta a RTL1025 News – In realtà la probabilità che l’abbia preso è molto alta, domani farò il tampone". È in isolamento e teme che possa essere positiva. "Farò il tampone".

Prima il bacio, poi il messaggio: umiliazione per Maria Tona, il dramma che fa calare il gelo dalla De Filippi

Ma poi, la Cilia, parla anche del passato a Uomini e donne. "Se mi manca? Lo scopo lì è trovare l’amore, una volta che l’hai trovato va bene così". Lei ha trovato l’amore negli studi di Maria De Filippi: con Salvatore, sei anni fa, un vero e proprio colpo di fulmine. La famiglia si allargherà? "Ci stiamo lavorando, purtroppo non è facile neanche dirlo ma ci stiamo lavorando", continua la Cilia a RTL1025 News.

Terrificante tragedia per Canale 5, morto Fabio Donato Saccu a 46 anni: un dramma che lascia senza parole





In passato con suo marito non sono mancati momenti difficili, oggi superati. Per fortuna. "La forza della coppia sono io, lui è un po’ più debole. È stata una crisi nata anche qualche giorno prima del matrimonio, io avevo ricevuto una brutta notizia proprio riguardante la salute e quindi non stavamo tanto bene mentalmente entrambi, perciò abbiamo avuto questa crisi. Ora stiamo alla grande", dice Teresa.

Che racconta di essere vicina ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota per la loro recente perdita: "Mi dispiace tantissimo, sono cose davvero molto brutte e il dolore è personale. Sicuramente rispetto il loro silenzio, conosco entrambi e sono dei bravissimi ragazzi. Rispetto il loro dolore e preferisco non dire nulla", conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.