Belen Rodriguez sbotta contro gli odiatori: "Le mutande le cambio...". Voce cattivissima sul suo conto

Altro fango contro Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata addirittura costretta a replicare agli odiatori su Instagram. Tutta colpa di alcuni commenti apparsi sotto una delle ultime foto insieme al compagno, Antonino Spinalbese. Qui i due si immortalano in ascensore, con una maxi (e abbottonatissima) giacca a quadri, qualcuno ha avuto da ridire sul suo outfit, mentre i più maligni hanno affondato ancora il colpo sulla sua nuova relazione: "Giusto per fare il punto della situazione - precisa alquanto alterata -, che adesso va di moda parlare e replicare su Instagram, diventato abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters. Ho pubblicato una foto ieri sera con il mio compagno e ho letto delle cose allucinanti".

E ancora nel dettaglio: "Prima di tutto è stata criticata la mia giacca, perché ero coperta. Se mi scopro perché mi scopro, se mi copro perché mi copro. Ognuno si veste come gli pare durante la giornata. Ma questo è un dettaglio. La cosa che mi dà più fastidio - prosegue poi - è leggere 'cambi uomini come mutande'. Volevo precisare che io le mutande le cambio più spesso. La mia vita privata, con chi scelgo si stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei".

Belen infatti è stata più volte presa di mira per aver intrapreso una nuova relazione dopo l'addio, ormai lontanissimo, a Stefano De Martino. Critiche che alla bella modella sono sempre scivolate addosso, specialmente ora che è in dolce attesa. Ma quando è troppo, è troppo.

