Isola dei Famosi, "in costume da bagno...". Come? Delirio-sexy per Elisa Isoardi, l'agguato: chi ha perso la testa

Elisa Isoardi fa incetta di complimenti. Questa volta a consacrarla ci pensa niente di meno del Sun. Il tabloid inglese ha definito la conduttrice, ad ora naufraga dell'Isola dei Famosi, "bella, sexy e incantevole in costume da bagno". Una notizia che farebbe sicuramente fare i salti di gioia alla Isoardi. Poco prima del suo ingresso nel programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, la conduttrice aveva definito "la mia partecipazione non solo una opportunità di lavoro, ma anche una opportunità di vita. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria".

Poi, dopo quanto accaduto in Rai con l'addio a La Prova del Cuoco, era arrivata anche la precisazione: "Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un momento non facile della mia carriera. La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un'opportunità di vita. Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere".

Di certo agli inglesi il cuore è battuto eccome nel vederla alle prese con un programma tutt'altro che semplice. La Isoardi non è passata inosservata agli attenti occhi di tutto il Regno Unito che, oggi più che mai, segue l'Isola. Tra i partecipanti infatti Paul Gascoigne, allenatore ed ex calciatore inglese, soprannominato Gazza. Non è un caso che la trasmissione della Blasi - stando ai bene informati - avrebbe pagato un caro prezzo per avere la Isoardi. Voci parlano addirittura di 15mila euro a settimana.

