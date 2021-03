Chiara Ferragni, il pigiama rosa? Pazzesco: ecco quanto costa e soprattutto da dove arriva, ora tutto torna

27 marzo 2021 a

Una vita social, sempre su Instagram, il social che la ha resa celebre in tutto il mondo e soprattutto ricchissima. Si parla di Chiara Ferragni, da pochi giorni madre per la seconda volta: lei e Fedez hanno avuto Vittoria, già diventata ovviamente una star. Subito, le foto dei primi momenti della piccola sono state condivise online. E ora, ovviamente, i Ferragnez si godono un momento splendido, indimenticabile.

E Chiara Ferragni, anche subito dopo il parto, direttamente dall'ospedale è apparsa in grandissima forma. E i follower hanno notato un dettaglio. Quale? Presto detto, il pigiama rosa che la influencer ha sfoggiato subito dopo aver dato alla luce Vittoria. Un capo che ha incuriosito e sul quale i fan della Ferragni hanno indagato.

E così si è scoperto che il pigiama in questione fa parte di una delle collezioni del suo brand e, certo non a caso, è stato messo in vendita solo pochi giorni fa sul sito della Ferragni. Risultato? Esaurito nel giro di poche ore, tanto che Chiara, rigorosamente sui social, ha fatto sapere che presto arriveranno dei rifornimenti. Il prezzo? La bellezza di 159 euro, certo non una cifra proibitiva (anzi, poco per gli standard della influencer) ma comunque elevata se si pensa che si tratta di un pigiama. Insomma, Chiara Ferragni non perde occasione per fare business e promuoversi. C'è chi per questo la critica: fattacci loro...

